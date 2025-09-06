Luis Enrique bude istý čas chýbať na lavičke PSG. Zlomil si kľúčnu kosť a čaká ho operácia

Tréner PSG Luis Enrique.
Tréner PSG Luis Enrique. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. sep 2025 o 07:39
ShareTweet0

Môže za to nehoda na bicykli.

PARÍŽ. Španielsky futbalový tréner Luis Enrique si zlomil kľúčnu kosť pri nehode na bicykli. Šéf lavičky Paríža Saint-Germain zároveň podstúpi operáciu, o čom klub informoval vo svojom stanovisku.

Parížania zatiaľ neuviedli, koľko sa bude 55-ročný Španiel zotavovať a chýbať úradujúcemu šampiónovi Ligy majstrov.

„Trénera Enriqueho po piatkovej nehode na bicykli ošetrila záchranná služba. Čaká ho operácia zlomeniny kľúčnej kosti.

Klub mu vyjadruje svoju plnú podporu a praje mu rýchle uzdravenie. Ďalšie informácie zverejníme včas,“ napísal Enriqueho zamestnávateľ na oficiálnom webe.

PSG čaká najbližší zápas 14. septembra, v domácej súťaži Ligue 1 sa stretne s Racingom Lens.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Tréner PSG Luis Enrique.
    Tréner PSG Luis Enrique.
    Luis Enrique bude istý čas chýbať na lavičke PSG. Zlomil si kľúčnu kosť a čaká ho operácia
    dnes 07:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Luis Enrique bude istý čas chýbať na lavičke PSG. Zlomil si kľúčnu kosť a čaká ho operácia