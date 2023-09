Druhý polčas hrôzy, prišla smršť. Trnava sa rozpadla, od Bulharov dostala lekciu

„Súper ukázal prevahu. Pre nás je to krutá prehra, pretože nám strelili štyri góly. Ak inkasuje v prvých minútach, proti takému silnému súperovi je ťažké udržať výsledok až do konca," hodnotil tréner Trnavy Michal Gašparík.

Razgrad si pred štartom sezóny dovolil investovať do nákupu posíl asi šesť miliónov eur.

Od roku 2012 vládcom bulharského futbalu, niečo podobné ako Slovan u nás. Dvakrát sa prebojoval aj do skupinovej fázy Ligy majstrov (2014 a 2016).

"V druhom polčase prišla smršť, ktorá zlomila Slovákov. Spartak nedokázal Ludogorec nijako potrápiť, nedali najavo, že by vedeli, ako sa vyhnúť prehre v severovýchodnom Bulharsku," hodnotil bulharský denník Sport.

Spartak ustál úvodný tlak, v prvom polčase nedostal gól.

"Chalani sa cez polčas ´hecovali´, chceli sme viac držať loptu na kopačkách, no dostali sme hneď v prvej minúte gól, čo sa nemôže stať. Mohli sme sa ešte vrátiť do zápasu po šanci Bainoviča, no súper potom ukázal kvalitu," hodnotil Gašparík podľa TASR.

Do druhého dejstva už nenastúpil ani ďalší skúsený stopér Nicolás Gorosito a nahradil ho iba dvadsaťročný Andrej Djurič. Nová posila mala smolu.

"Zo štyroch gólov boli tri v podstate strely spoza šestnástky. Výsledok teraz vyzerá zle," priznal Gašparík.

Hra sa rozpadla

Druhý polčas začal z pohľadu Trnavy zle, prvý gól inkasovala už po 50 sekundách. O päť minút neskôr už prehrávala 0:2. Trnavčania sa následne snažili znížiť, viacej útočili, ale inkasovali aj tretí gól.

Dva z troch góloch inkasoval brankár Trnavy Dominik Takáč spoza šestnástky.

„Trnava inkasovala rýchle góly a jej hra sa rozpadla,“ hodnotil v štúdiu Sport 1 bývalý reprezentant Ján Ďurica.