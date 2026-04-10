Spalletti si získava dôveru klubu. V Juventuse predĺžil zmluvu na ďalšie dva roky

Luciano Spalletti bude aj naďalej trénerom futbalistov Juventusu Turín. So „starou dámou“ sa dohodol na novom kontrakte na najbližšie dva roky.
„Je dôležité, aby som povedal, že s vedením sme sa dohodli na predĺžení mojej zmluvy o ďalšie dva roky,“ povedal 67-ročný kouč vo videu, zverejnenom na sociálnych sieťach klubu. Podľa agentúry AFP bude Spalletti zarábať 5 miliónov eur za sezónu.
Bývalý kormidelník talianskej reprezentácie prebral pozíciu trénera na lavičke Juventusu v októbri po prepustení Igora Tudora s úlohou zabezpečiť klubu účasť v Lige majstrov.
„Bianconeri“ sa šesť kôl pred koncom Serie A nachádzajú v tabuľke na 5. mieste.