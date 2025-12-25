Slávne meno vyvolalo masívny aplauz. Zidane sa objavil na ihrisku aj v hľadisku

Africký pohár národov v Maroku priniesol v doterajšom priebehu viacero dobrých zápasov.
Duel Alžírska proti Sudánu v skupine E sa skončil jasným víťazstvom „púštnych líšok“ 3:0, ale väčšiu pozornosť na seba strhol Zinedine Zidane.
Francúzsky majster sveta z roku 1998 si bol naživo pozrieť zápas v Rabate, v ktorom si mohol vychutnať čisté konto i viaceré dobré zákroky svojho syna Lucu v bránke Alžírska.
Keď Zidana ukázali na veľkoplošnej obrazovke, diváci začali nadšene aplaudovať a zdalo sa, že chvíľu si chcú užiť aj samotní aktéri na trávniku, ktorí na chvíľu spomalili hru.
Na Štedrý deň sa na africkom šampionáte udial ešte jeden zaujímavý moment. V drese Mozambiku proti Pobrežiu Slonoviny (0:1) nastúpil krídelník Elias „Domingues“ Pelembe, čím sa vo veku 42 rokov stal druhým najstarším hráčom v histórii APN.
Rekord patrí egyptskom brankárovi Essamovi El-Hadarymu, ktorý v minulosti na APN chytal ako 44-ročný ročný.