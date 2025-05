Zažil sezónu z ríše snov, pomýšľať môže na Európu. Šatkovi sa točí život okolo syna

Ak by si udržal súčasné postavenie, predstavil by sa v kvalifikácii Európskej ligy, štvrtá priečka garantuje účasť v Konferenčnej lige.

„Zápas bol náročný, uvedomovali sme si jeho dôležitosť. Súper mal viac z hry, držal loptu, dobre kombinoval. My sme dali dva góly zo štandardky a dobre sme bránili.

Potom prišla penalta, ktorú našťastie hostia nepremenili a my sme uzavreli zápas gólom z brejku na 3:0. Vonku sme rovnakým výsledkom tomuto súperovi podľahli, takže sme mu to odplatili a zvýšili pred ním náskok na sedem bodov, z čoho máme radosť,“ povedal pre TASR Šatka.

„Vlani sme mali zlý vstup do sezóny, keď sme z ôsmich zápasov získali jediný bod. Zlom nastal po výmene trénera. Ukázali sme, že máme kvalitu v kádri.

Nikto samozrejme nečakal až takýto skok na tretie miesto, na ktorom sa držíme už veľmi dlho. Mužstvo je spolu druhý rok pohromade, tvoríme dobrý kolektív a to sú dôvody, prečo sa nám darí nad očakávania,“ poznamenal Šatka.

Samsunspor hral naposledy v pohárovej Európe pred 27 rokmi (v r. 1998 v Pohári Intertoto - pozn.), eufóriu je teda cítiť na každom kroku.

„Všetci si uvedomujeme, že môžeme byť súčasťou niečoho historického. Pred sezónou bol cieľ záchrana aj kvôli zákazu prestupov, ktorý klub dostal.

Momentálne si nikto ani nevie predstaviť, že by sme sa v Európe neobjavili. Dúfame, že to dotiahneme do úspešného konca,“ verí slovenský zadák.

Život sa točí okolo syna

Prednedávnom utrpel Samsunspor štyri prehry za sebou (Alanyaspor, Galatasaray, Antalyaspor, Kasimpasa). Na víťaznú vlnu sa vrátil na pôde Bodrumsporu (2:1).