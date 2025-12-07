Liverpool si nechal ujsť výhru pomedzi prsty. Nie je to prvýkrát, priznal Slot

Futbalisti Liverpoolu pokračujú v tomto ročníku v nevyrovnaných výkonoch. V 15. kole anglickej Premier League úradujúci šampión stratil výhru v závere, keď inkasoval v šiestej minúte nadstaveného času a tak na trávniku Leedsu United bral po výsledku 3:3 len bod.
Diváci na Elland Road sa rozhodne nenudili z pohľadu priebehu stretnutia. Hostia síce po polčasovej prestávke v krátkom čase dvakrát úradovali vďaka zásahom Huga Ekitikeho, ale napokon ani vedenie v dvoch prípadoch nestačilo na zisk plného počtu bodov.
Leeds sa totiž vrátil do stretnutia po góloch Dominica Calverta-Lewina a Antona Stacha, podobne ako v prípade Liverpoolu aj tieto momenty prišli v krátkom časovom slede.
„Ďalší magický večer na Elland Road. Žilo to tu tak, ako asi nikde na svete. Moji chalani majú také nastavenie, že bojujú, aj keď prehrávajú. Vždy sa snažia, nech sú pred nimi akékoľvek okolnosti a prekážky. Stále sa snažia nájsť dobré riešenia.
Vrátiť sa do duelu takýmto spôsobom a potom vyrovnať, je niečo famózne. Zisk bodu vnímame ako víťazstvo. Je pred nami dôležitý týždeň,“ povedal po zápase pre oficiálnu klubovú webstránku domáci tréner Daniel Farke.
VIDEO: Zostrih zápasu Leeds - Liverpool
Zdanlivo rozhodujúci úder zasadil Leedsu v 80. minúte Dominik Szoboszlai, ale súper mal v rukáve ešte jeden návrat do zápasu.
„Z môjho pohľadu sa dá zobrať z tohto stretnutia množstvo pozitív, okrem samotného konečného výsledku. Toto sa nám už v sezóne udialo viackrát. Bolo by krajšie, keby sa spojí výkon s výsledkom. Nie je to prvýkrát, čo sme stratili body,“ uviedol kouč Liverpoolu Arne Slot.
Hrdinom večera minimálne z pohľadu fanúšikov Leedsu bol Ao Tanaka, zo záverečného tlaku dokázal po rohovom kopu vybojovať pre tím cenný bod.
„Šialený zápas. Mnohým ľuďom sme ukázali, čo dokážeme. Bolo to náročné, očakávali sme náročnú previerku. Určite nás sklamal začiatok druhého polčasu, z toho sa treba poučiť. Všetko je lekcia.
Máme za sebou veľký test, z troch stretnutí máme štyri body. S tým musí prevládať spokojnosť vzhľadom na súperov, ktorým sme čelili,“ zhodnotil duel domáci útočník Dominik Calvert-Lewin.
Liverpool tak uspel len v jednom z predošlých piatich ligových vystúpení a po neúplnom 15. kole stráca na lídra tabuľky už desať bodov.
„Mysleli som si, že za stavu 2:0 je o zápase rozhodnuté. Opäť sme inkasovali zo štandardnej situácie, čo nie je najkrajší spôsob.
Po vyrovnaní na 2:2 sme ukázali dobrú reakciu a našu mentalitu, musíme však nájsť riešenia. Každý potrebuje prebrať zodpovednosť a ukázať, že je pripravený zabojovať o tento znak,“ dodal k zápasu za hostí Dominik Szoboszlai.