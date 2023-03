Boj Liverpoolu o Ligu majstrov utŕžil ranu. Bournemouthu sa tesná výhra málila

Prehra je prekvapivá aj vzhľadom na predchádzajúci vzájomný ligový zápas, ktorý Liverpool vyhral zdrvujúco 9:0 a zároveň nie je najlepším znamením pred stredajšou odvetou osemfinále Ligy majstrov na pôde Realu Madrid. Liverpoolčania prehrali prvý zápas 2:5.

"Mali sme penaltu a nepremenili sme ju. Ak by sme skórovali, nakoplo by nás to. Ale neskórovali sme a je to frustrujúce," dodal tréner, ktorého tím vyhral len tri z trinástich ligových duelov na ihriskách súperov a na konte má aj prekvapujúce prehry na pôde Brentfordu (1:3), Brightonu a Wolverhamptonu (obe 0:3).

"Sme trocha sklamaní, že sme nestrelil viac gólov. Penalta dopadla z nášho pohľadu dobre, sme konkurencieschopní. Máme na to aby sme napredovali a chalani si to zaslúžili," povedal po stretnutí tréner domácich Gary O'Neil.

"Verím, že nám to vydrží a som si istý, že mužstvo mi verí. Po dnešku mi môže veriť," dodal anglický kouč, ktorého tím čaká najbližší zápas v sobotu na pôde Aston Villy.