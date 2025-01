Nastúpil z lavičky, exceloval v nadstavení. Nunez verí, že si zlepší sebavedomie

Proti Aston Ville mal pri tom našliapnuté k domácemu víťazstvu, keď v 55. minúte viedol 2:0, ale medzi 60. a 70. minútou dvakrát inkasoval a do konca duelu už gólová radosť neprišla. Potenciálne rozhodujúci zásah Kaia Havertza odvolal VAR pre ruku.

Arsenal nevstúpil ideálne do nového kalendárneho roka a vidina majstrovskej trofeje sa mu postupne začína vzďaľovať. V lige totiž uhral z predchádzajúcich troch zápasov už druhýkrát remízu.

"Z jedného uhla to vyzeralo, že to bola ruka, rozhodlo sa a tak to je. Som neskutočne hrdý na tím, s rovnakými hráčmi sme nastúpili na tretí zápas za šesť dní. Samozrejme, som veľmi sklamaný z výsledku, môžeme viniť seba za obranu.

Takéto niečo nemôže byť súčasťou našej hry, ak chceme byť na najvyššej úrovni. Fyzicky tam bolo už vyčerpanie, ale našli sme spôsob, ako zatlačiť na Aston Villu, len sme v závere nedokázali skórovať," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Arsenalu Mikel Arteta. Strata jeho zverencov na prvé miesto sa zvýšila na šesť bodov.

VIDEO: Zostrih zápasu Brentford - Liverpool