Po zápase so Slovenskom sa zranil aj Wirtz. Do brány Liverpoolu by sa mala vrátiť jednotka

Brazílsky futbalový brankár Alisson bude k dispozícii Liverpoolu v sobotnom ligovom stretnutí proti Nottinghamu.
Tridsaťtriročný gólman vynechal osem zápasov pre zranenie zadného stehenného svalu, no úradujúcemu majstrovi budú chýbať viacerí hráči z poľa.
Alisson hral naposledy 30. septembra v Lige majstrov na pôde Galatasarayu Istanbul (0:1), kde aj prišiel k zraneniu v druhom polčase. Počas jeho neprítomnosti bol medzi troma žrďami Gruzínec Giorgi Mamardašvili.
„Alisson trénoval minulý a tento týždeň, takže ak dnes všetko dopadne dobre, bude schopný zajtra hrať,“ citovala trénera Arenho Slota agentúra AP.
Brazílčan mal pauzy vynútené zranením aj v minulej a v predminulej sezóne. Predošlú sezónu vyše dva mesiace, taktiež pre problémy so zadným stehenným svalom.
Zdravotné problémy naopak trápia Floriana Wirtza a Conora Bradleyho, oboch svalové. Severoírsky pravý obranca bude chýbať pravdepodobne tri týždne, Wirtz by mohol byť k dispozícii v stredajšom zápase Ligy majstrov proti PSV Eindhoven.
Nadchádzajúce dva týždne však bude pravdepodobne absentovať pravý obranca Jeremie Frimpong.
„Nie je to vôbec ideálne. Bude zaujímavé vidieť, koho všetci budete chcieť vidieť na pravej strane obrany,“ dodal Slot smerom k novinárom.