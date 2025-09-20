ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Zvolen dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 9. kolo)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš a MFK Zvolen dnes hrajú zápas 9. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Zvolen (II. liga, MONACObet liga, 9. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
20.09.2025 o 15:40
9. kolo
L. Mikuláš
0:1
(0:1)
16' minúta
Prebiehajúci
MFK Zvolen
Góly: 12. Köröš. Rozhodca: Micheľ – Kmec, Cisko.
16
Na útočnej polovici už opäť Zvolenčania.
15
Tatran kombinuje na útočnej polovici.
12
MFK Zvolen dáva gól!
Zvolenčania idú zaslúženie do vedenia. Sylvestr sa dokázal obtočiť okolo protihráča a z pravej strany poslal center na MATÚŠA KÖRÖŠA, ktorý hlavou posiela Zvolen do vedenia. 1:0 pre Zvolen!
Zvolenčania idú zaslúženie do vedenia. Sylvestr sa dokázal obtočiť okolo protihráča a z pravej strany poslal center na MATÚŠA KÖRÖŠA, ktorý hlavou posiela Zvolen do vedenia. 1:0 pre Zvolen!
11
Sľubne vyzerajúca akcia hostí prerušená ofsajdom.
9
Liptáci mali možnosť vytvoriť zaujímavý brejk. Všetko, ale zmarila jedna nepresná prihrávka.
8
Po odkopnutí Geráta má Zvolen možnosť rozohrávky ďalšieho rohového kopu.
7
Zvolenský center do šestnástky, ktorý hľadal Blihára, je z toho ďalší rohový kop.
6
Tóth si vypýtal faul. Lopta pre Zvolen.
6
Slaninka posielal center do Zvolenskej šestnástky. Krejčí loptu vyboxoval.
5
Prvý strelecký pokus od Zvolenčanov, strela, ale skončila tesne nad Slančíkovou bránou.
4
Prvá útočná akcia aj od domácich. Ich center, ale pokryl brankár Krejčí.
3
Gono so zaujímavým rohom zatočeným na zadnú žrď. Slančík bol, ale pozorný a loptu zachytil.
3
Sylvestr vybojoval prvý rohový kop zápasu pre Zvolen.
2
Zvolenčania na útočnej polovici.
1
O úvodný výkop zápasu sa postarali hostia zo Zvolena.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Ešte pred začiatkom zápasu dostáva pamätný dres s číslom 200 a darčekový kôš Ľuboslav Laura. Gratulujeme!
Úvodné zostavy:
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Slančík – Marek, Gerát, Holp, Slaninka, Staš, Gladiš, Bartoš, Laura, Franko, Macejko
Náhradníci: Perehanets – Bučko, Kuchárik, Majerčík, Mráz, Daneji, Okonji, Laktionov, Mičuda
Tréner: Marek Petruš
MFK Zvolen: Krejčí – Tóth, Jendrek, Bilhár, Gono, Nosko, Köröš, Úradník, Petrák, Sylvestr, Starší
Náhradníci: Kocka – Petrović, Onuoha, Patrnčiak, Snitka, Solivajs, Rajčinec, Šuvalija
Tréner: Dušan Tóth
Rozhodca: Micheľ – Kmec, Cisko.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 9. kola MONACObet ligy medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš a MFK Zvolen.
Liptovský Mikuláš je po ôsmich kolách na druhom mieste so 17 bodmi, lepšie je na tom len Banská Bystrica, ktorá má o 3 body viac. Na konte má najviac gólov v celej súťaži (19). Z 8 zápasov má 5 výhier, 2 remízy a 1 prehru. Naposledy zvíťazil na trávniku Malženíc 2:1.
Zvolen je na štvrtom mieste s 13 bodmi. V kádri má mimoriadne produktívneho Jakuba Sylvestra, ktorý za 8 kôl nastrieľal už 11 gólov. Slebodník a Špyrka, ktorí sú v tejto štatistike na delenom druhom mieste ich majú na konte „len“ 5. Z 8 zápasov má 3 výhry, 4 remízy a 1 prehru. Naposledy prehral doma so Zlatými Moravcami 1:3. Išlo o prvú prehru Zvolena v sezóne.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:40.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
7
2
0
21:7
23
V
V
R
V
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
9
5
3
1
15:7
18
V
V
V
R
R
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
5
2
1
19:13
17
V
V
R
V
R
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
8
4
3
1
18:10
15
V
V
P
V
R
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
8
3
4
1
15:11
13
P
R
R
V
V
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
8
3
3
2
9:7
12
R
P
V
P
R
7
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
9
3
2
4
13:15
11
P
V
P
R
V
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
3
2
3
14:10
11
P
P
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
8:9
11
P
V
R
V
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
8
3
1
4
11:13
10
V
P
P
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
3
1
5
14:21
10
P
P
P
V
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
7
1
2
4
9:15
5
V
P
P
R
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
1
2
4
7:14
5
P
R
P
P
R
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
9
1
2
6
10:21
5
P
P
V
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
1
1
6
9:18
4
R
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body