Messi definitívne vynechá kľúčový zápas Interu. Zvyčajne sa zotavuje rýchlo, tvrdí Mascherano

„V rámci zlých správ je to dobrá správa. Zvyčajne sa zotavuje veľmi rýchlo, takže uvidíme. Zajtra však určite nenastúpi, potom sa uvidí podľa jeho pocitov a progresu,“ prezradil kouč.

Messi je s 18 gólmi najlepším strelcom MLS v tejto sezóne a vlani priviedol Miami k triumfu v Leagues Cupe krátko po svojom príchode.



Inter Miami potrebuje na postup do štvrťfinále Leagues Cupu v skupinovom finále nad Pumas zvíťaziť.

Ak by sa tím prebojoval do vyraďovacej časti, Messi by mal na zotavenie dva týždne.



Najbližší ligový zápas hráči Miami absolvujú v nedeľu proti Orlandu.