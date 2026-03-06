Po Ronaldovi aj Messi. V Bielom dome sa stretol s americkým prezidentom

Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi sa stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Do Bieleho domu dorazil s Interom Miami na oslavu zisku titulu v MLS.
"Je pre mňa veľkou poctou, že môžem urobiť niečo, čo ešte neurobil žiadny americký prezident predo mnou. A to privítať v Bielom dome Lionela Messiho," citovala Trumpa agentúra Retuers.
Trump ocenil, že Messi si po angažmáne v Barcelone a Paris St. Germain vybral ako ďalšie pôsobisko Miami.
S Interom v minulej sezóne MLS získal titul a druhýkrát za sebou bol zvolený najužitočnejším hráčom ligy.
"Leo by ako úradujúci najlepší hráč majstrovstiev sveta mohol hrať kdekoľvek na planéte. Mohol si vybrať akýkoľvek tím a zvolil Miami. A absolútne mu rozumiem. Počasie je tam jednoducho skvelé," vyhlásil Trump.
Messi mohol Biely dom navštíviť už vlani po tom, ako mu Trumpov predchodca Joe Biden udelil Prezidentskú medailu slobody. Osemnásobný najlepší futbalista sveta sa však vtedy z ceremoniálu ospravedlnil.