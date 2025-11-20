Chcel ukončiť kariéru v Barcelone. Bohužiaľ, veci sa vyvinuli inak, priznáva Messi

Argentínska legenda zdôraznila, že napriek bolestivému odchodu je Barcelona jej domovom a rodinou.

BRATISLAVA. Argentínsky futbalový klenot Lionel Messi opäť potvrdil svoju večnú lásku k španielskemu klubu FC Barcelona. Stalo sa tak pri preberaní ceny pre Najlepšieho hráča Barcelony 21. storočia.

Vo videoodkaze pri príležitosti ocenenia vyjadril vďačnosť a nostalgické pocity. "Chcel som ukončiť svoju kariéru v Barcelone bez toho, aby som musel odísť do iného klubu. Bohužiaľ, veci sa vyvinuli inak, ale som veľmi vďačný za toto ocenenie," povedal Messi.

"Prešli sme spolu mnohými vecami – dobrými aj menej dobrými – a to je prirodzené, pretože počas dlhej kariéry nie je všetko krásne," pokračoval osemnásobný držiteľ Zlatého lopty.

"Barcelona je môj domov, moje miesto a moja rodina," zdôraznil Messi. Napriek bolestivému odchodu v roku 2021 je jeho puto s klubom nepretržité a nezlomné.

Lionel Messi prišiel do Barcelony ako 13-ročný. Vyrastal v slávnej akadémii La Masia, v A-tíme debutoval ako 17-ročný v októbri 2004. Postupne sa stal hviezdou a oporou "blaugranas", s klubom získal veľké množstvo trofejí.

Z FC Barcelona odišiel v lete 2021 do francúzskeho Paríža Saint-Germain, keďže nepriaznivá ekonomická situácia neumožňovala Kataláncom predĺžiť s ním zmluvu. Po dvoch rokoch vo Francúzsku zamieril do USA a odvtedy strieľa góly za Inter Miami v MLS.

