Messi sa chce vrátiť do Barcelony. Zrejme po konci kariéry

"O konci kariéry úprimne nerozmýšľam. Po tom všetkom, čo sa mi prihodilo, žijem zo dňa na deň. Vôbec neviem, čo sa stane na MS v Katare, alebo po nich. To sa ukáže, až keď tie dni prídu," povedal v rozhovore pre katalánsky denník Sport Messi, ktorému v čase svetového šampionátu bude 35 rokov.

Hráč Paríža St. Germain však plánuje žiť opäť v katalánskej metropole a rád by pracoval ako športový riaditeľ FC Barcelona.

Argentínčan má isto iba v tom, že po skončení kariéry bude žiť v katalánskej metropole.

"Vrátime sa. Chce to moja manželka i ja. Netuším, či to bude ihneď po tom, ako vyprší moja zmluva s Parížom St. Germain.

Neviem ani, či budem pracovať opäť v FC Barcelona, alebo si nájdem iné uplatnenie. Ak by sa však objavila možnosť, chcel by som klubu pomôcť. Rád by som sa niekedy stal športovým riaditeľom FC," priznal Messi.