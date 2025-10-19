VIDEO: Messi sa blysol druhým hetrikom v MLS. Stal sa aj jednoznačným kráľom strelcov

NASHVILLE. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa blysol druhým hetrikom počas svojho pôsobenia v zámorskej MLS a získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca súťaže.
Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty sa v nočnom zápase troma gólmi podpísal pod víťazstvo Interu Miami na trávniku Nashville SC 5:2.
Hviezdny Argentínčan naposledy strelil hetrik presne pred rokom počas stretnutia s New England Revolution (6:2).
V záverečnom súboji hlavnej časti proti Nashvillu otvoril skóre v 35. minúte, keď sa presadil po prízemnej strele spoza šestnástky.
Po hodine hry z penalty vyrovnal na 2:2 a v závere zápasu zavŕšil hetrik z hranice pokutového územia.
Tridsaťosemročný krídelník ovládol tabuľku strelcov s 29 gólmi. Druhý Denis Bouanga z Los Angeles FC a tretí Sam Surridge z Nashvillu majú na konte o päť zásahov menej.
Na listinu strelcov sa v noci zapísal aj nemecký útočník Thomas Müller v drese Vancouveru Whitecaps.
Bývalý kanonier Bayernu Mníchov sa v dueli s Dallasom z pokutového kopu postaral o vyrovnanie na 1:1, ale jeho tím, ktorý odohral takmer celý zápas bez vylúčeného Mathiasa Labordu, napokon prehral 1:2.
Vancouver tak nevyužil príležitosť dostať sa na čelo Západnej konferencie pred San Diego.