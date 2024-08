Český portál kritizoval Schranza: Na ihrisku ste o ňom nevedeli, zrejme vypadne zo zostavy

„Marciniak je za mňa najlepší rozhodca na svete. Keď som videl zápasy, ktoré pískal, vedel som, že to sú jasné situácie.

Videl som veľké stretnutia, ktoré mal na starosti a je naozaj skvelý rozhodca. Ťahali sme jednoducho za kratší koniec. Náš tím si ale určite zaslúžil aspoň jeden gól," doplnil Trpišovský, ktorý vedie tím od septembra 2017.

Slavisti si uvedomujú, že domáca odveta nebude jednoduchá. Zbrane však v žiadnom prípade neskladajú.

"Určite je to stále otvorené. Je to podobné, ako keď sme doma vyhrali 3:1 nad Unionom a išli na odvetu do Belgicka. Bude to o prvom góle. Kto ho dá, tomu sa šanca výrazne zvýši.

Pokiaľ skórujeme my, dostaneme sa do veľkého tlaku a fanúšikovia nás poženú. Pokiaľ prvý gól dostaneme, situácia sa pre nás skomplikuje," povedal pred odvetným súbojom, ktorý je na programe v stredu 28. augusta v pražskom Edene, stopér David Zima.