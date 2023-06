Slováci sa natrápili s outsiderom. Jediný gól strelil Lichtenštajnsku obranca

/zdroj: Sport1/

Francesco Calzona, tréner Slovenska: "Dôležité sú tri body, hra nebola taká, ako si predstavujeme. Kvalifikácia je krátka a všetky body, čo získame, tak sme za ne radi."

Denis Vavro, strelec víťazného gólu Slovenska: "Máme tri body a z vonkajších zápasov vezieme domov šesť, čo je najdôležitejšie. Ten gól potešil, ale nečakal som, že rozhodnem. Táto kvalifikácia sa hrá na body a nie na krásu, teraz ideme oddychovať."

Marek Hamšík, kapitán Slovenska: "Hlavné je, že máme tri body. Chceli sme vyhrať vyšším rozdielom a netrápiť sa až do konca zápasu. Na začiatku sme odviedli dobrú robotu, ale nezlomili sme to tými šancami, čo sme mali. Povedal som, že je to môj posledný zápas v kariére a na najbližšom zraze by som mal byť už v realizačnom tíme. Ešte neviem, aké budú moje úlohy. Kvalifikácia je fantasticky rozbehnutá, s desiatimi bodmi musí byť spokojnosť."

Stanislav Lobotka, stredopoliar Slovenska: "Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas, oni budú brániť a spoliehať sa na štandardky. V prvom polčase sme si vytvorili tri-štyri veľké šance a keď z nich nedáte gól, súpera to posilní. Škoda, že sme ich na začiatku nepremenili, ale sme radi za tento výsledok."