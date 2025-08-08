Lewandowského trápi svalové zranenie, začiatok sezóny možno nestihne

Robert Lewandowski.
Robert Lewandowski.
Nedeľný prípravný duel s talianskym Comom musí vynechať.

BARCELONA. Poľský futbalista Robert Lewandowski utrpel zranenie zadného stehenného svalu a možno vynechá začiatok sezóny La ligy, o čom v piatok informoval španielsky klub FC Barcelona.

„Robert Lewandowski má problém so zadným stehenným svalom v ľavom stehne,“ citovala agentúra AFP stanovisko klubu, ktoré nešpecifikuje dĺžku absencie 36-ročného hrotového útočníka.

Lewandowski nebude nemeckému trénerovi Hansimu Flickovi k dispozícii na nedeľný prípravný duel s talianskym Comom, a tak je otázne, či bude súčasťou súpisky katalánskeho tímu v 1. kole La Ligy 16. augusta proti Mallorce.

Skúsený a obávaný zakončovateľ strelil v uplynulej sezóne 42 gólov v 52 vystúpeniach v rámci všetkých súťaží. S Barcelonou vyhral v ročníku 2024/2025 ligu, pohár aj Superpohár.

