Po domácej výhre zvíťazili aj v odvete, Žilina postupuje do druhého predkola

Európska konferenčná liga - odveta 1. predkola

/prvý zápas 1:2, Žilina postúpila do 2. predkola/

"Šošoni" viedli od 3. minúty, keď sa presadil Matúš Rusnák. Domáci vyrovnali vďaka Ernestovi Agyirimu, no na konci prvého polčasu Andrej Stojčevski hlavičkou rozhodol o víťazstve.

TALLIN. Futbalisti MŠK Žilina postúpili do 2. predkola Európskej konferenčnej ligy.

Priebeh zápasu

I.polčas:

Žilinčania pricestovali na estónsku pôdu s jednogólovým náskokom, no v zostave tímu chýbal Adrián Kaprálik, ktorý neodcestoval pre zranenie.

"Šošoni" sa dostali do vedenia už v tretej minúte stretnutia. Essomba prihral Rusnákovi do pokutového územia, ten si loptu zasekol a strelou do ľavej časti bránky prekonal Vallnera.

Domáci však o šesť minút vyrovnali na 1:1, keď Agyiri zakončením z hranice šestnástky nedal šancu brankárovi Belkovi.

Po polhodine hry mohol Tallin streliť aj druhý gól, no Bessala vo veľkej šanci nezakončil dôrazne a Belko jeho pokus ľahko zneškodnil.

Hostia dostali v nadstavenom čase šancu zahrávať rohový kop, Sauer poslal center na prednú žrď a Stojčevski hlavičkou dostal Žilinčanov opäť do vedenia.