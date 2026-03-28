Po magnetickej rezonancii prišli negatívne správy. Sauer musel opustiť kemp

Slovenský futbalista Leo Sauer utrpel zranenie svalu a opustil kemp národného tímu v Senci.
Nezasiahne tak do prípravného zápasu s Rumunskom, ktorý je na programe v utorok o 20.45 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.
Dvadsaťročný krídelník sa zranil v závere prvého polčasu štvrtkového barážového semifinále o postup na MS 2026 s Kosovom a vystriedal ho Tomáš Suslov.
Slováci prehrali 3:4 a neprebojovali sa do finále proti Turecku. „Absolvoval magnetickú rezonanciu, tá potvrdila zranenie svalu a už opustil kemp.
Na jeho miesto nebol dodatočne povolaný nikto,“ uviedla pre futbalslovakia.sk mediálna manažérka reprezentácií Monika Jurigová.