Po magnetickej rezonancii prišli negatívne správy. Sauer musel opustiť kemp

Leo Sauer a Albian Hajdari. (Autor: TASR)
TASR|28. mar 2026 o 16:39
V zápase proti Kosovu utrpel zranenie svalu.

Slovenský futbalista Leo Sauer utrpel zranenie svalu a opustil kemp národného tímu v Senci.

Nezasiahne tak do prípravného zápasu s Rumunskom, ktorý je na programe v utorok o 20.45 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.

Dvadsaťročný krídelník sa zranil v závere prvého polčasu štvrtkového barážového semifinále o postup na MS 2026 s Kosovom a vystriedal ho Tomáš Suslov.

Slováci prehrali 3:4 a neprebojovali sa do finále proti Turecku. „Absolvoval magnetickú rezonanciu, tá potvrdila zranenie svalu a už opustil kemp.

Na jeho miesto nebol dodatočne povolaný nikto,“ uviedla pre futbalslovakia.sk mediálna manažérka reprezentácií Monika Jurigová.

