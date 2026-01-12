Lobotka ukázal cirkusové číslo. Jeho šéf zúril na arbitra: Hanbite sa, kričal

Stanislav Lobotka bojuje o svoj tretí taliansky titul – a ak by sa mu to podarilo, išlo by o unikát, aký v Neapole nezažil ani Diego Maradona. Aj preto má každý veľký zápas SSC v tejto sezóne mimoriadnu váhu. Ten na milánskom San Sire to potvrdil v plnej sile.
Slovenský stredopoliar bol opäť tichým režisérom hry hostí. Na pôde Interu odohral celý duel, diktoval tempo a potvrdil, prečo patrí medzi kľúčové piliere Neapola.
V šlágri 20. kola talianskej Serie A remizoval líder súťaže s tretím tímom tabuľky 2:2 (1:1).
Hoci Neapol držal aj vďaka Lobotkovi rytmus a tvár zápasu, mužom večera sa stal Scott McTominay, autor oboch gólov hostí.
Inter naďalej vedie tabuľku so 43 bodmi, druhé AC Miláno stráca tri body a tretí Neapol má na lídra štvorbodový hendikep. Súboj prvého s tretím potvrdil vysokú kvalitu Serie A aj napätý boj na čele tabuľky.
Inter Miláno - SSC Neapol 2:2 (1:1)
Góly: 9. Dimarco, 73. Calhanoglu (z 11 m) - 26. a 81. McTominay
/S. Lobotka (Neapol) odohral celé stretnutie/
Držal rytmus Neapola
Lobotka nastúpil v základnej zostave Neapola a odohral celý duel. Jeho úspešnosť prihrávok dosiahla 95 percent a portál Sofascore mu udelil známku 7,1. Talianske médiá sa zhodli, že Slovák bol opäť nenahraditeľný.
„Lobotka nikdy nestráca prehľad, v druhom polčase sa zlepšuje a odpovedá úder za úderom,“ napísal denník Corriere dello Sport.
„V prvom polčase predviedol cirkusové číslo, ktoré stálo za cenu lístka, čo sa týka techniky a načasovania. Keď sa na neho Neapol spolieha, vždy dokáže nájsť správny rytmus,“ doplnil Calciomercato.
„Roky sa hovorí, že Neapol funguje iba vtedy, keď slovenský stredný obranca podáva dobrý zápas. Má menej šancí ako zvyčajne, ale jeho prítomnosť je vždy cítiť,“ uviedol ilgiornale.it.
VIDEO: Zostrih zápasu Inter - Neapol
Ťažiskový bod
„Stály ťažiskový bod, ktorý vzdáva hold stredovému postaveniu človeka, o ktorom spieva Battiato. Je všade, získava a rozdeľuje lopty. Stoický, keď premešká okamih, spadne a získa loptu zo zeme. Nepostrádateľný,“ hodnotil corriere.it.
„Prvý aj druhý polčas začal veľmi dobre, čo dalo Neapolu správny rytmus,“ dodal Eurosport.
„Líder v hre, a to ako s loptou v nohách, tak aj s hlasom,“ napísal virgilio.it.
Inter sa ujal vedenia už v 9. minúte, keď Marcus Thuram pripravil gól pre Federica Dimarca. Neapol odpovedal v 26. minúte zásahom Scotta McTominaya zblízka.
Po zmene strán domáci znovu odskočili po premenenej penalte Hakana Çalhanoğlua, no ani tentoraz vedenie neudržali. McTominay v 81. minúte druhým gólom uzavrel skóre na 2:2.
Penalta, VAR a hnev Conteho
Rozhodujúci moment prišiel dvadsať minút pred koncom. Rozhodca Daniele Doveri odpískal penaltu pre Inter. V 70. minúte v pokutovom území Neapola Amir Rrahmani neskoro vbehol do Henricha Mchitarjana a pravou nohou mu stúpil na chodidlo. Išlo o tzv. step on foot, teda priestupok na pokutový kop. Doveri nechal akciu dohrať následne si situáciu pozrel na VAR a nariadil penaltu, čo vyvolalo polemiky.
Tréner Neapola Antonio Conte verdikt neakceptoval. Rozčuľoval sa, kopol do fľaše a šiel tvárou v tvár štvrtému rozhodcovi Colombovi. Doveri ho vylúčil, Conte odchádzal s krikom: „Hanbite sa, mali by ste sa hanbiť.“
Ani po vylúčení však nezmizol zo zápasu. Z tribúny ďalej dával pokyny, mával rukami a podporoval tím. Deväť minút pred koncom sa radoval z vyrovnávajúceho gólu McTominaya.
„Robí taktické kroky, ako keby mal čarovnú paličku čarodejníka Mickeyho Mousea,“ napísal o Contem Il Mattino.
Ako útočník
Hrdinom večera bol Scott McTominay. Bývalý reprezentant Azzurri Paolo Di Canio to výstižne zhrnul v relácii Sky Calcio Club:
„McTominay stelesňuje podstatu Conteho futbalu. Je pôsobivé, že nastupuje v strede poľa, no útočí ako klasický útočník. Neustále behá po ihrisku a jeho prínos v obrane je rovnako výrazný.“
Nie náhodou bol MVP minulej sezóny – a najlepším hráčom bol aj tentoraz. Škótsky reprezentant dvakrát v zápase vyrovnal, v prvom aj druhom polčase skóroval z pozície útočníka, no zároveň odohral komplexný výkon stredopoliara. Silný, komplexný a rozhodujúci.
Pochvala od šéfa
Po zápase povedal pre DAZN: „Všetci dali zo seba maximum a my sa nevzdáme ani o milimeter.“
Neapol uhral cennú remízu aj napriek výrazným absenciám v základnej zostave.
„Do hry nemohol zasiahnuť Anguissa, Lukaku, Gilmour, De Bruyne či Neres. Predstavte si Inter bez Thurama, Lautara, Barellu a Çalhanoğlua…,“ poznamenal McTominay.
Majiteľ SSC Neapol Aurelio De Laurentiis chválil výkon tímu priamo zo San Sira na sociálnej sieti X:
„Krásny zápas! Neapol bol fantastický. Predstavte si, čo by tento tím dokázal, keby mal k dispozícii deviatich hráčov, ktorí väčšinu sezóny chýbali.“
