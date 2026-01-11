VIDEO: Sauer využil svoju rýchlosť a zaznamenal druhý gól v sezóne. Feyenoord len remizoval

Klubu z Rotterdamu patrí v tabuľke 2. priečka.

Slovenský futbalový útočník Leo Sauer sa druhýkrát v sezóne presadil v holandskej Eredivisie. Prispel tak k remíze Feyenoordu Rotterdam na trávniku Heerenveenu 2:2 v stretnutí 18. kola.

Sauer v stretnutí v 30. minúte otvoril skóre, keď unikol obrane domácich a presadil sa z protiútoku.

VIDEO: Gól Lea Sauera proti Heerenveenu

Dvadsaťročný Slovák nadviazal na svoj presný zásah z 23. novembra 2025, ani vtedy sa však netešil z víťazstva, keďže Feyenoord prehral doma s Nijmegenom 2:4.

Klubu z Rotterdamu patrí v tabuľke 2. priečka, na vedúci PSV Eindhoven stráca 13 bodov. Naplno nezabodoval tretíkrát v sérii.

