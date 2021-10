Nepomohol ani Ronaldo v základe. Manchester United kritizovali už pred zápasom

MANCHESTER. Futbalisti Manchester United získali z uplynulých troch ligových zápasov iba jediný bod a po výbornom vstupe do sezóny klesli za prvú štvorku anglickej Premier League.

Caglar Söyüncu poslal po rohovom kope do vedenia Leicester, ale Marcus Rashford vo svojom prvom zápase v prebiehajúcej sezóne vyrovnal na 2:2.

"Musím uznať, že dnes sme si prehru zaslúžili. Už nejaký čas hráme svoju hru a doteraz sme nemali problémy. Teraz musíme zistiť, kde je chyba. Inkasovali sme lacné góly a to sa nesmie stávať. Uvedomujeme si, že teraz bude na nás väčší tlak, no musíme ukázať, že sme vyspelý tím," povedal pre Skysports Pogba, ktorý odohral v Leicestri celý zápas.

Zverenci Oleho Gunnara Solskjaera mali výborný vstup do sezóny, keď v úvodných piatich zápasoch dosiahli bilanciu štyri víťazstvá a jedna prehra.

Rovnako aj útočník Cristiano Ronaldo. Ten mal, na rozdiel od stretnutia s Evertonom (34 minút) plnú minutáž, no po hetriku v utorňajšom kvalifikačnom zápase MS s Luxemburskom gólovo mlčal.

Trénera Solskjaera hnevali štyri inkasované góly.

"Ak ich navyše inkasujete spôsobom, akým sme to urobili my, tak si nezaslúžite pokračovať v úspešnej sérii. Náš výkon nebol dosť dobrý, skôr podpriemerný. Po góle Greenwooda na 1:0 sme vykročili za víťazstvom, ale neskôr sme predviedli nedbalý výkon, ktorý vyústil do inkasovaných gólov," povedal.

Podľa Skysports zvýšila prehra v Leicesteri tlak na kormidelníka tímu, ktorý letným angažovaním Ronalda vyslal jasný signál o snahe zaútočiť na titul.

Do Solskjaerovej budúcnosti v klube môžu veľa napovedať už nasledujúce zápasy. United sa v najbližšom období stretnú v Premier League s ďalšími konkurentmi v boji o titul.

Postupne nastúpia proti Liverpoolu, Tottenhamu, Manchestru City a po Watforde ich čaká Chelsea. Medzitým aj náročný dvojzápas Ligy majstrov s Atalantou.