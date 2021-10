Prečo nehral Ronaldo? Ferguson kritizoval rozhodnutie Solskjaera

LONDÝN. Sir Alex Ferguson nepriamo skritizoval trénera futbalistov Manchester United Oleho Gunnara Solskjaera za to, že nepostavil Cristiana Ronalda do základnej zostavy v sobotnom zápase s Evertonom.

Solskjaer prekvapujúco nechal portugalského útočníka sedieť iba na lavičke náhradníkov, do hry ho poslal až v 57. minúte za stavu 1:0.

"Vždy by ste mali začať zápas zostavou tvorenou vašimi najlepšími hráčmi. Hráčov Evertonu to povzbudilo, keď videli, že Ronaldo nehrá," uviedol Ferguson vo videu zverejnenom na instagrame šampióna UFC Chabiba Nurmagomedova, s ktorým sa legendárny kouč rozprával v útrobách Old Traffordu.