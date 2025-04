Leicester má negatívny rekord, ktorý nedosiahol nikto za 137 rokov. Vardy: Strápnili sme sa

V histórii anglickej najvyššej súťaže, ktorá sa hrá od roku 1888, sa ešte nikdy nikomu nestalo, aby sa takto strelecky trápil pred vlastnými priaznivcami. A to odvtedy prešlo už 137 rokov.

"Neexistujú slová, ktoré by vyjadrili moje pocity z tejto sezóny. Nemáme žiadne výhovorky. Strápnili sme sa, nesmierne to bolí. Fanúšikovia, je nám to ľúto. Naše výkony jednoducho neboli dobré," reagovala klubová legenda Jamie Vardy.

Ten sa v roku 2016 senzačne tešil z majstrovského titulu a za klub odohral takmer 500 zápasov.

Akou-takou útechou pre fanúšikov mohol byť januárový zápas FA Cupu proti druholigovému Queens Park Rangers.

Leicester v tomto dueli zvíťazil vysoko 6:2. Boli to však zatiaľ posledné góly, ktoré priaznivci tímu oslavovali vo svojom milovanom stánku. A neboli to tie ligové.