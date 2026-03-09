Lazio sa dočkalo víťazstva po štyroch zápasoch. Doma rozhodlo až v nadstavení

9. mar 2026
Lazio sa v tabuľke posunulo na desiate miesto o bod za svojho súpera.

Serie A - 28. kolo

Lazio Rím - Sassuolo 2:1 (1:1)

Góly: 2. Maldini, 90.+2 Marušič - 35. Laurienté

Futbalisti Lazia Rím v talianskej lige po štyroch zápasoch zvíťazili. O ich domácej výhre 2:1 nad Sassuolom rozhodol v nastavenom čase druhej polovice čiernohorský obranca Adam Marušič.

Lazio sa v tabuľke posunulo na desiate miesto o bod za svojho súpera. Sassuolo z posledných siedmich stretnutí päť vyhralo, pred Laziom neuspelo iba v dueli s Interom Miláno.

Ten sa mu ale nepodaril vôbec, vedúcemu tímu Serie A doma podľahlo vysoko 0:5.

Už v druhej minúte poslal Lazio do vedenia premiérovým gólom v jeho drese Maldini, po polhodine hry vyrovnal francúzsky stredopoliar Laurienté.

V druhej nastavenej minúte potom po centri rozhodol nestrážený Marušič.

Tabuľka Serie A

Serie A

