Lazio sa dočkalo víťazstva po štyroch zápasoch. Doma rozhodlo až v nadstavení

Serie A - 28. kolo
Lazio Rím - Sassuolo 2:1 (1:1)
Góly: 2. Maldini, 90.+2 Marušič - 35. Laurienté
Futbalisti Lazia Rím v talianskej lige po štyroch zápasoch zvíťazili. O ich domácej výhre 2:1 nad Sassuolom rozhodol v nastavenom čase druhej polovice čiernohorský obranca Adam Marušič.
Lazio sa v tabuľke posunulo na desiate miesto o bod za svojho súpera. Sassuolo z posledných siedmich stretnutí päť vyhralo, pred Laziom neuspelo iba v dueli s Interom Miláno.
Ten sa mu ale nepodaril vôbec, vedúcemu tímu Serie A doma podľahlo vysoko 0:5.
Už v druhej minúte poslal Lazio do vedenia premiérovým gólom v jeho drese Maldini, po polhodine hry vyrovnal francúzsky stredopoliar Laurienté.
V druhej nastavenej minúte potom po centri rozhodol nestrážený Marušič.