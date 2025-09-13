Lamine Yamal sa zranil. Flick sa pustil do De la Fuenteho: Takto sa nechránia hráči

BARCELONA. Španielsky futbalista Lamine Yamal utrpel zranenie v oblasti triesla a Kataláncom bude chýbať minimálne v nedeľnom zápase proti Valencii, oznámil klub na sociálnych sieťach.
Španielske médiá tvrdia, že jeho prítomnosť v zápase proti Newcastle vo štvrtok je rovnako ohrozená.
Pripomínajú, že mladík mal zdravotné problémy už počas reprezentačnej pauzy, no španielsky tréner Luis De la Fuente ho naplno využíval. V oboch kvalifikačných zápasoch odohral viac ako 70 minút.
Práve tento fakt rozhneval trénera Barcelony Hansiho Flicka, ktorý sa obul do zaobchádzania reprezentácie s mladými hráčmi:
"Reprezentácia mu dala lieky proti bolesti, aby mohol hrať. Dokonca aj keď jasne vyhrávali, stále ho nechali na trávniku. Takto sa nechránia hráči."
"Možno by mali dávať pozor na mladých hráčov. Som veľmi smutný z toho, čo sa dalo," dodal nemecký tréner.
Jeho zverenci si budú musieť poradiť aj bez Laminea Yamala v nedeľňajšom zápase proti Valencii.
Na Real Madrid strácajú Katalánci dva body.