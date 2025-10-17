Barcelona v katalánskom derby aj s Yamalom. Nikto mi ho neprikázal hrať, sú to klamstvá, tvrdí Flick

BARCELONA. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona očakáva, že mladý talent Lamine Yamal bude fit na sobotňajší zápas La Ligy proti Girone, čo je vítanou správou pre tím trénera Hansiego Flicka po ťažkej prehre 1:4 na pôde FC Sevilla.
Stále iba 18-ročný Yamal vynechal tento duel a v októbri nehral ani za reprezentáciu Španielska v kvalifikácii o postup na MS 2026 pre opakujúci sa problém so slabinami. Na katalánske derby by však mal byť k dispozícii.
Kouč Flick ocenil výkon tímu v druhom polčase zápasu so Sevillou, no varoval pred prílišným egom po minuloročnom domácom treble. "Ego zabíja úspech," povedal nemecký kormidelník, ktorý chce, aby sa jeho tím vyhol podobnému kolapsu ako v novembri a decembri minulého roka.
Flick rovnako v piatok poprel správy o vnútorných rozporoch v klube a odmietol tvrdenia, že športový riaditeľ Deco naňho tlačil, aby postavil Lamina Yamala do zápasu proti Parížu St. Germain napriek tomu, že krídelník údajne meškal na tréning.
Pred sobotňajším zápasom označil Flick tieto reči za nezmysly, zdôraznil svoju nezávislosť pri výbere zostavy a dobrý vzťah s Decom.
„Neviem, odkiaľ máte tieto informácie, ale na záver — prepáčte mi výber slov — je to úplná hlúposť, dobre?!“ povedal Flick na tlačovej konferencii.
„Nikdy, nikdy ma o to nikto nepožiadal. Veľmi si vážim, že veria v moju prácu. Nikdy by odo mňa nič také nežiadali. Takže môžem povedať, že je to hlúposť! A ak to niekto povedal, klame.“
Barca, ktorá stráca na lídra La Ligy Real Madrid dva body, čelí Girone uprostred narastajúcej krízy zranení, ktorá pripravila Flicka o osem hráčov základnej zostavy, vrátane útočníka Roberta Lewandowského, ktorý si natrhol stehenný sval.
Katalánci sa taktiež musia zaobísť bez Daniho Olma, Gaviho, Yamala, Fermína Lópeza, Raphinhu, Joana Garcíu a Marca-Andrého ter Stegena.
„Nemôžem to zmeniť. Musíme nájsť riešenia,“ povedal Flick o problémoch so zraneniami, ktoré vyradili viac ako 30 % hráčov Barcelony.
„Lamine Yamal a Fermín López sa vrátili (do tréningu), ale nemôžu odohrať celých 90 minút. Možno budeme musieť počítať s hráčmi z La Masie (akadémie). Uvidíme, čo sa stane.“
Napriek problémom zostal Flick optimistický, najmä čo sa týka návratu Raphinhu pred budúcotýždňovým El Clásicom proti Realu Madrid.
„Náš plán na El Clásico je, že (Raphinha) sa vráti. Mal určité problémy s rekonvalescenciou, ale je na dobrej ceste,“ dodal.
Flick sa tiež zastal 37-ročného Lewandowského a pochválil útočníkov prístup k fyzickej kondícii.
„Nikto sa nestará o svoje telo viac ako Robert. Možno (Cristiano) Ronaldo, ale nikto iný v tomto veku nie je na takej úrovni. Počas zápasu s poľskou reprezentáciou si ani nemyslel, že je zranený. Nie je to pre nás dobré, ale musíme s tým pracovať.“
Real Madrid v nedeľu privíta Getafe, pričom dúfa, že hviezdny útočník Kylian Mbappé sa zotavil zo zranenia členka. Villarreal, ktorý je v tabuľke tretí, hostí Betis Sevilla a Atlético Madrid slovenského obranca Dávida Hancka privíta Osasunu.