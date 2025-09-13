Kľúčom je veriť si a mať charakter, hovorí Lamine Yamal. Prezradil, čo pre neho znamená Zlatá lopta

BARCELONA. Najväčšia hviezda na súpiske FC Barcelona Lamine Yamal sníva o víťazstve na MS 2026, povedal to v exkluzívnom rozhovore pre Mundo Deportivo.
"Dúfajme. Vyhrať majstrovstvá je snom každého futbalistu. Bol by to ďalší historický úspech, no musíme ísť krok za krokom a s pokorou, i keď s vedomím, že sme schopní to dosiahnuť," povedal Yamal, ktorý od tejto sezóny nosí na chrbte legendárne číslo 10.
Tento dres je podľa neho vždy spojený s veľkou zodpovednosťou, a tak sa to mladému Španielovi páči.
Španielski novinári boli zvedaví, čo je kľúčom k mentálnej pohode hviezdy v tak mladom veku. Len 13. júla oslávil osemnáste narodeniny.
Pomáha mu psychológ
"V profesionálnom futbale je dôležité veriť si a mať charakter. Samozrejme, vždy s pokorou," povedal rodák z Mataró.
Priznal, že okrem dôkladnej výchovy v akadémii katalánskeho klubu La Masia, absolvuje návštevy u psychológa.
Na otázko o kvalite vzťahu so súčasným trénerom Blaugranas Hansim Flickom odpovedal jednoznačne:
"Flick je pre nás ako druhý otec. Veľa sa s ním rozprávam. Hovorí mi, nech si futbal užívam, nech som odvážny a nestrácam svoju esenciu hry. Tieto slová mi dávajú pokoj predtým, ako vstúpim na trávnik."
Zlatá lopta
Medzinárodná tlač sa vo veľkom zaoberá súbojom o Zlatú loptu 2025, ktorú odovzdá France Football v Paríži o necelé dva týždne.
Lamine by ju pochopiteľne rád vyhral, no ak mu to aj tentokrát nevyjde, bude pracovať ešte tvrdšie: "Bol by to sen, ale ak to tento rok nepríde, budem pokračovať v práci. Tak to je."
Medzi jeho osobné ciele pre túto sezónu patrí osobný rast a vôľa zlepšovať sa. Taktiež chce pomôcť tímu gólmi a asistenciami, aby mohli bojovať o všetky trofeje.
Katalánsky klub to nebude mať ľahké. Real Madrid aj Atlético sa výrazne v lete posilnili. Barcelona sa musela vyrovnávať s nepriaznivou finančnou situáciou, a tak viac hráčov odišlo, ako prišlo.
Yamal ale v La Lige verí svojmu tímu.
"Ak zo seba dáme sto percent a spravíme, čo máme, myslím si, že výsledok (ligy, pozn. red) bude závisieť od nás," povedal.
Vysnená Liga majstrov
Katalánci budú chcieť po 10-tich rokoch zopakovať víťazstvo v Lige majstrov. Podľa barcelonského mladíka v minulej sezóne proti Interu videli, že v LM sa za každú chybu tvrdo platí.
Za favoritov považuje obhajcov PSG, ďalej Real Madrid, Liverpool, Manchester City a Bayern.
FC Barcelona nezažíva bezproblémový vstup de sezóny. V uplynulom kole remizovala v Madride proti Rayu Vallecano.
Napriek predchádzajúcim dvom víťazstvám nemožno považovať výkony Blaugranas za dostatočné, ak ich porovnávame s uplynulou sezónou. Vedomý si toho je aj Hansi Flick, ktorého zverenci nastúpia v 4. kole La Ligy doma proti Valencii.
Cez týždeň ich potom čaká výjazd na sever Anglicka do St. James` Parku.