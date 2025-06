Mbappé žaluje PSG o milióny, no úspech klubu v Lige majstrov ocenil. Jasno má aj o Zlatej lopte

BRATISLAVA. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé povedal, že ho potešilo, keď jeho bývalý tím Paríž St. Germain v tejto sezóne prvýkrát vyhral Ligu majstrov , aj keď z klubu odišiel pred rokom za búrlivých okolností do Realu Madrid.

„Bol som šťastný, zaslúžili si to, prešli si mnohými problémami, ja tiež. Prešiel som si všetkými fázami Ligy majstrov, okrem víťazstva,“ povedal Mbappé novinárom v sobotu.

„Boli najlepším tímom v Európe. Nepamätám si, že by niekedy viedli 5:0. Je to 100 % zaslúžené, stávajú sa tímom, ktorý chce každý poraziť.“

„PSG vyhralo Ligu majstrov bezo mňa, to ma nijako neovplyvňuje. Je to dobré. Myslím si, že každý v kariére čelí výzvam,“ povedal Mbappé.

Za Real Madrid strelil 43 gólov vo všetkých súťažiach, no s klubom nezískal žiadnu veľkú trofej – v LaLige aj v Copa del Rey skončil druhý za Barcelonou a vo štvrťfinále Ligy majstrov vypadol s Arsenalom.

Mbappé odišiel z PSG ako najlepší strelec klubovej histórie zadarmo, no 26-ročný útočník zažaloval svoj bývalý klub o 55 miliónov eur za nevyplatené mzdy.

„Som trochu viac v centre diania, čo je fajn. Vždy som mal rád tieto situácie, je to na mne, aby som pracoval. V kariére som už párkrát otočil vývoj udalostí, mal som toho na chrbte veľa a podarilo sa mi to zo seba striasť.

Odišiel som priskoro? Nie, môj príbeh sa skončil, musel sa skončiť. Nebola v tom žiadna zatrpknutosť, bol som na konci svojich síl.“

Mbappé taktiež povedal, že by v ankete o Zlatú loptu za najlepšieho hráča roka hlasoval za útočníka PSG Ousmanea Dembélého, a nie za krídelníka Barcelony Laminea Yamala.

Dembélé strelil 33 gólov a pridal 15 asistencií vo všetkých súťažiach, pričom PSG získalo treble – triumf v Lige majstrov, Ligue 1 a Francúzskom pohári.

„Hlasoval by som za Dembélého? Áno. Treba to vôbec vysvetľovať?... Hlasujem za Dembélého. Je to úplne jasné,“ dodal Mbappé.