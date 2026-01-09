Nastúpi vo finále proti Barcelone? Tréner prezradil viac o stave Mbappého

Francúzsky futbalista Kylian Mbappe je po problémoch s kolenom pripravený nastúpiť za Real Madrid vo finále španielskeho Superpohára proti Barcelone. Uviedol to tréner „bieleho baletu“ Xabi Alonso.
Útočník pôvodne necestoval s tímom do Saudskej Arábie, pričom Real vo štvrtkovom semifinále zdolal mestského rivala Atletico Madrid so slovenským obrancom Dávidom Hanckom (2:1) a zabezpečili si finálové El Clasico, ktoré je na programe v nedeľu.
„Je na tom oveľa lepšie, cíti sa dobre a má rovnakú šancu nastúpiť ako jeho spoluhráči,“ citovala agentúra AFP Alonsa, podľa ktorého hráč priletí a pripojí sa k tímu v piatok.
Dvadsaťsedemročný útočník je najlepším strelcom Realu Madrid v tejto sezóne – vo všetkých súťažiach zaznamenal 29 gólov.
Obhajca trofeje Barcelona v prvom semifinále v stredu deklasoval Athletic Bilbao 5:0.