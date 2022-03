Nahradí Slovensko vyradené Rusko? Je to jedna z možností

Práve Česi postúpili do baráže vďaka prvenstvu v skupine B2 Ligy národov, inak skončili v kvalifikačnej skupine rovnako ako Slováci, na treťom mieste.

„Čakáme na rozhodnutie UEFA a FIFA. My nedokážeme z našej pozície nič viac. Okrem toho, že sa na to pýtame, či to bude možné. Zaujímame sa o to a komunikujeme, ale nemáme žiadne konkrétne stanovisko,“ dodal šéf SFZ.

V roku 1992 suspendovala UEFA pre vojnový konflikt bývalú Juhosláviu.

„Slovensko nedosiahlo v doterajšej kvalifikácii MS 2022 také výsledky, ktoré by ho oprávňovali za normálnych okolností ďalej bojovať o postup na záverečný turnaj. Preto si nechceme robiť žiaden automatický nárok na dodatočné zaradenie do baráže a budeme plne rešpektovať akékoľvek rozhodnutie FIFA a UEFA v tejto veci,“ vravel šéf SFZ ešte v utorok.