Musiala po MS podstúpil plánovanú operáciu, začiatok sezóny by mal stihnúť

Nemecký futbalista Jamal Musiala po návrate z majstrovstiev sveta podstúpil rutinnú operáciu nohy.
Tridsaťjedenročný ofenzívny záložník absolvoval zákrok, ktorý bol s predstihom naplánovaný, v nadväznosti na vážne zranenie z minulého leta. Podľa webu Bayernu Mníchov by mal Musiala absolvovať prípravu a stihnúť začiatok sezóny.
Rodák zo Stuttgartu sa pred rokom podrobil operácii vážne zranenej ľavej nohy zo štvrťfinále majstrovstiev sveta klubov v USA proti Paris St. Germain. Po rekonvalescencii sa do hry vrátil až v januári. Teraz mu lekári odstránili kovovú platničku.
Na prebiehajúcom MS zasiahol do všetkých štyroch zápasov, v úvodnom dueli proti Curacau pri výhre 7:1 skóroval. Stal sa aj úspešným exekútorom penaltového rozstrelu v úvodnom vyraďovacom kole s Paraguajom.
Polovica z jeho šiestich spoluhráčov však zlyhala, a tak sa štvornásobní majstri sveta s turnajom v Severnej Amerike nečakane rýchlo rozlúčili.
Kvôli tomu skončil pri tíme tréner Julian Nagelsmann, ktorého by mal nahradiť Jürgen Klopp.