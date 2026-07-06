Musiala po MS podstúpil plánovanú operáciu, začiatok sezóny by mal stihnúť

Jamal Musiala
Jamal Musiala (Autor: TASR/AP)
ČTK|6. júl 2026 o 14:51
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Išlo o drobný zákrok.

Nemecký futbalista Jamal Musiala po návrate z majstrovstiev sveta podstúpil rutinnú operáciu nohy.

Tridsaťjedenročný ofenzívny záložník absolvoval zákrok, ktorý bol s predstihom naplánovaný, v nadväznosti na vážne zranenie z minulého leta. Podľa webu Bayernu Mníchov by mal Musiala absolvovať prípravu a stihnúť začiatok sezóny.

Rodák zo Stuttgartu sa pred rokom podrobil operácii vážne zranenej ľavej nohy zo štvrťfinále majstrovstiev sveta klubov v USA proti Paris St. Germain. Po rekonvalescencii sa do hry vrátil až v januári. Teraz mu lekári odstránili kovovú platničku.

Na prebiehajúcom MS zasiahol do všetkých štyroch zápasov, v úvodnom dueli proti Curacau pri výhre 7:1 skóroval. Stal sa aj úspešným exekútorom penaltového rozstrelu v úvodnom vyraďovacom kole s Paraguajom.

Polovica z jeho šiestich spoluhráčov však zlyhala, a tak sa štvornásobní majstri sveta s turnajom v Severnej Amerike nečakane rýchlo rozlúčili.

Kvôli tomu skončil pri tíme tréner Julian Nagelsmann, ktorého by mal nahradiť Jürgen Klopp.

Bundesliga

    Jamal Musiala
    Jamal Musiala
    Musiala po MS podstúpil plánovanú operáciu, začiatok sezóny by mal stihnúť
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