Talent Bayernu sa vrátil na trávnik. Mesiac po zranení začal s individuálnym tréningom

Talentovaný futbalista Bayernu Mníchov Lennart Karl začal s individuálnym tréningom mesiac po svalovom zranení, ktoré ho vyradilo z majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku tesne pred ich začiatkom.
Krídelník nemeckej reprezentácie si už doliečil natrhnutý zadný stehenný sval.
Podľa vyhlásenia Bayernu začal Karl s bežeckými cvičeniami v tréningovom centre 35-násobného nemeckého majstra.
„Bude to chvíľu trvať, kým sa budem môcť pridať k chalanom na tréningy.
Teraz ide o to, aby som to nepreháňal,“ citovala agentúra DPA 18-ročného krídelníka, respektíve ofenzívneho stredopoliara.
Karl bude najbližšie dni trénovať podľa individuálneho plánu pred oficiálnym štartom letnej prípravy, ktorá sa pre hráčov bavorského veľkoklubu začne 20. júla.