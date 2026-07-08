Talent Bayernu sa vrátil na trávnik. Mesiac po zranení začal s individuálnym tréningom

Hráč Bayernu Mníchov Lennart Karl
Hráč Bayernu Mníchov Lennart Karl (Autor: Tlačová agentúra SR)
TASR|8. júl 2026 o 15:37
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Osemnásťročný krídelník by sa k mužstvu mal pridať až po letnej príprave

Talentovaný futbalista Bayernu Mníchov Lennart Karl začal s individuálnym tréningom mesiac po svalovom zranení, ktoré ho vyradilo z majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku tesne pred ich začiatkom.

Krídelník nemeckej reprezentácie si už doliečil natrhnutý zadný stehenný sval.

Podľa vyhlásenia Bayernu začal Karl s bežeckými cvičeniami v tréningovom centre 35-násobného nemeckého majstra.

„Bude to chvíľu trvať, kým sa budem môcť pridať k chalanom na tréningy.

Teraz ide o to, aby som to nepreháňal,“ citovala agentúra DPA 18-ročného krídelníka, respektíve ofenzívneho stredopoliara.

Karl bude najbližšie dni trénovať podľa individuálneho plánu pred oficiálnym štartom letnej prípravy, ktorá sa pre hráčov bavorského veľkoklubu začne 20. júla.

Bundesliga

    Hráč Bayernu Mníchov Lennart Karl
    Hráč Bayernu Mníchov Lennart Karl
    Talent Bayernu sa vrátil na trávnik. Mesiac po zranení začal s individuálnym tréningom
    dnes 15:37
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