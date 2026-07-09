Druhý kolaps Eriksena. Wolfsburg poslal stredopoliara na rehabilitáciu do rodnej krajiny

Christian Eriksen oslavuje gól.
Christian Eriksen oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. júl 2026 o 17:27
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Skolaboval 7. júna v prípravnom zápase proti Ukrajine.

Dánsky futbalista Christian Eriksen začne individuálny rehabilitačný program po tom, čo v júni druhýkrát skolaboval počas reprezentačného zápasu.

Informoval o tom nemecký klub VfL Wolfsburg, v ktorom 34-ročný stredopoliar pôsobí od septembra 2025.

Eriksen skolaboval 7. júna v prípravnom zápase proti Ukrajine. „Christian čoskoro začne individuálny rehabilitačný program.

Po diskusiách s výkonným riaditeľom VfL Dieterom Heckingom bolo rozhodnuté, že hráč ho absolvuje vo svojom rodnom Dánsku.

VfL zostáva v pravidelnom kontakte s Christianom a lekármi, ktorí dohliadajú na jeho liečbu.

Christianovi naďalej prajeme všetko najlepšie s jeho rehabilitáciou,“ uviedol klub v oficiálnom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.

Pre Eriksena to bol už druhý kolaps. Prvý utrpel počas zápasu s Fínskom na ME 2021, keď ho po zástave srdca museli resuscitovať a implantovali mu defibrilátor.

Tentoraz sa Eriksen rýchlo prebral k vedomiu a dokázal sa sám dostať k sanitke.

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