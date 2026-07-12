Dortmund uvoľnil útočníka z prípravy. Prestup do Barcelony je takmer hotovou záležitosťou

Karim Adeyemi v drese Borussii Dortmund.
Karim Adeyemi v drese Borussii Dortmund. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. júl 2026 o 14:28
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Kluby sa mali dohodnút na prestupovej sume 22 miliónov eur.

Nemecký futbalista Borussie Dortmund Karim Adeyemi je podľa všetkého na prahu prestupu do tímu úradujúceho španielskeho majstra FC Barcelona.

Nemecký bundesligový klub oznámil, že hráča uvoľnil z predsezónnych povinností, aby mohol rokovať s iným klubom.

Nemecká televízia Sky a denník Bild už skôr informovali, že Adeyemiho prestup do Barcelony je prakticky hotovou záležitosťou.

Podľa ich informácií sa Dortmund s katalánskym klubom, ktorý vedie bývalý tréner nemeckej reprezentácie Hansi Flick, dohodol na prestupovej sume 22 miliónov eur, ku ktorej môže pribudnúť ďalších 7 miliónov eur vo forme bonusov. Zmluva by mala platiť do roku 2031.

„Karim Adeyemi a Kjell Wätjen sa nezúčastnia výkonnostných testov. Obaja hráči dostali voľno, aby mohli rokovať s inými klubmi,“ uviedol Dortmund na sociálnej sieti v deň, keď sa hráči zišli na začiatku letnej prípravy.

Dvadsaťštyriročný Adeyemi, ktorému zmluva s Dortmundom vyprší v roku 2027, už skôr podľa agentúry DPA informoval klub o svojom želaní odísť.

Flick ho prvýkrát povolal do nemeckej reprezentácie v septembri 2021. Odvtedy Adeyemi nastúpil v drese Nemecka v 11 medzištátnych zápasoch, no súčasný reprezentačný tréner Julian Nagelsmann ho nezaradil do nominácie na prebiehajúce majstrovstvá sveta.

Počas štyroch rokov v Dortmunde odohral Adeyemi 146 súťažných stretnutí a strelil 36 gólov, z toho sedem v minulej sezóne.

La Liga

    Karim Adeyemi v drese Borussii Dortmund.
    Karim Adeyemi v drese Borussii Dortmund.
    Dortmund uvoľnil útočníka z prípravy. Prestup do Barcelony je takmer hotovou záležitosťou
    dnes 14:28
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