Slovan nepotvrdil rolu favorita, no zvýšil svoj náskok na čele súťaže

Roman Skuhravý, tréner FC Košice: "Za tri a pol roka, čo som na Slovensku, sa najviac učím práve zo zápasov so Slovanom. Vychádzam z nich a premýšľam o nich tak, aby sa moji hráči posúvali na úroveň, na ktorej je Slovan. Dnes bol kombinačne lepší po celý zápas.

Prvých 20 minút sme si vôbec nevedeli poradiť s ich prechodovým hráčom Ignatenkom. Vedel som, že program Slovanu je taký, že hráči, ktorí boli v reprezentácii, prídu na ihrisko v závere zápasu a bude to pre nás ťažké. V záverečných 15 minútach to bolo hore-dole.

Páčilo sa mi, že oba tímy chceli zvíťaziť. Mali sme dve stopercentné šance, no nás zase pri dvoch tisícpercentných šanciach podržal brankár Šípoš. Nemyslím si, že to bol náš vrcholný výkon, pretože bolo cítiť, že máme rešpekt voči hráčom súpera. Bod si vážim, som zaň rád."

Vladimír Weiss st., tréner ŠK Slovan Bratislava: "Bol to vynikajúci zápas pre divákov, ale aj z taktického hľadiska. Samozrejme, chceli sme zvíťaziť, ale rešpektujeme aj pripravenosť domácich na tento zápas. V druhom polčase sme mali viac šancí než v prvom.

Na takýto futbal ľudia budú chodiť. Čakal som, že Roman dobre pripraví svoje mužstvo po taktickej stránke. Mali sme šance, no mohli sme aj dostať góly. Myslím si, že remíza je asi spravodlivá. Ak to mám objektívne a triezvo zhodnotiť, tak som rád za bod. Mužstvo "šliapalo" až do konca. Na takýto futbal v takej atmosfére budú ľudia chodiť."