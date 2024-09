ONLINE: KFC Komárno - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (8. kolo)

Pekný podvečer, 8. kolo Niké ligy prinesie zaujímavý zápas medzi KFC Komárno a AS Trenčín, pretože majú oba celky v tabuľke rovnaký počet bodov a takisto skóre.



KFC Komárno: Komárno po postupe do najvyššej sútaže okupuje zatiaľ priečky na chvoste tabuľky. Podarilo sa im zvíťaziť v Košiciach a takisto v Banskej Bystrici, ktorú porazili v minulom kole 3:2. Najlepším strelcom je Šimon Šmehyl s dvoma presnými zásahmi.



AS Trenčín: Trenčania nepokrstili svoj nový trávnik tak, ako by chceli. S Dunajskou Stredou prehrali 0:3. V tejto sezóne doposiaľ vyhrali len jeden zápas a to nad Košicami 2:0. Dva góly strelil aj Nigérijčan Emmanuel Uchegbu.