Nikdy na tom neboli tak zle. Kluby v talianskej lige majú rekordné dlhy

Celkový dlh klubov v talianskej futbalovej Serii A dosiahol rekordné maximum. V sezóne 2024/25 vzrástol na 4,86 miliardy eur.
Vyplýva to zo správy športového denníka Gazzetta dello Sport, ktorá vychádza z finančných výkazov klubov.
V predchádzajúcom roku predstavoval celkový dlh 4,67 miliardy eur a pred desiatimi rokmi to boli tri miliardy eur.
Klubom s najvyššími stratami je v tabuľke aktuálne šieste Como so stratou 105,1 milióna eur. Za ním sú v poradí rekordér v počte majstrovských titulov Juventus Turín (58,1 milióna eur) a AS Rím (53,9).
Celkovo 13 klubov vykázalo straty. Proti trendu sa uberajú Atalanta Bergamo so ziskom 37,9 milióna eur a Inter Miláno, ktorý dosiahol prebytok 35,4 milióna eur.
V ďalších porovnaniach nastal posun. S tržbami 3,19 miliardy eur dosiahlo 20 klubov v minulej sezóne o 55 miliónov eur viac ako v sezóne 2023 / 24. Výdavky na platy hráčov mierne vzrástli, teraz predstavuje 1,99 miliardy eur.