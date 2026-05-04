Po prvý raz od zimných olympijských hier v roku 2018. KĽDR vyšle tím na juh

Futbalistky KĽDR v súboji olympijskej kvalifikácie o postup na OH 2024 proti Japonsku. (Autor: REUTERS)
ČTK|4. máj 2026 o 17:40
Po prvý raz od zimných olympijských hier v Pchjongčchangu v roku 2018 zavítajú športovci zo Severnej Kórey do znepriatelenej Južnej Kórey.

Futbalistky z Nekojangu sa 20. mája stretnú v Suwone s domácim tímom v semifinále ázijskej Ligy majsteriek, oznámilo v pondelok juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie. Severokórejské štátne médiá podľa agentúry AP o pripravovanej ceste neinformovali.

Nekojang pri svojej premiérovej účasti v Lige majsteriek vyradil vo štvrťfinále Hočiminovo mesto. Vo finále sa víťaz kórejského súboja stretne buď s Melbourne City, alebo s tímom Tokyo Verdy.

Futbalistky zo Severnej Kórey hrali v Južnej Kórei naposledy pred 12 rokmi na Ázijských hrách v Inčchone.

Ženské tímy Severnej Kórey v poslednom období zaznamenali úspechy v mládežníckych súťažiach, keď vyhrali majstrovstvá sveta do 17 aj do 20 rokov.

Obe krajiny od krvavého konfliktu v rokoch 1950 až 1953 dodnes neuzavreli mierovú dohodu a technicky sú stále vo vojnovom stave.

