Po prvý raz od zimných olympijských hier v roku 2018. KĽDR vyšle tím na juh

Po prvý raz od zimných olympijských hier v Pchjongčchangu v roku 2018 zavítajú športovci zo Severnej Kórey do znepriatelenej Južnej Kórey.
Futbalistky z Nekojangu sa 20. mája stretnú v Suwone s domácim tímom v semifinále ázijskej Ligy majsteriek, oznámilo v pondelok juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie. Severokórejské štátne médiá podľa agentúry AP o pripravovanej ceste neinformovali.
Nekojang pri svojej premiérovej účasti v Lige majsteriek vyradil vo štvrťfinále Hočiminovo mesto. Vo finále sa víťaz kórejského súboja stretne buď s Melbourne City, alebo s tímom Tokyo Verdy.
Futbalistky zo Severnej Kórey hrali v Južnej Kórei naposledy pred 12 rokmi na Ázijských hrách v Inčchone.
Ženské tímy Severnej Kórey v poslednom období zaznamenali úspechy v mládežníckych súťažiach, keď vyhrali majstrovstvá sveta do 17 aj do 20 rokov.
Obe krajiny od krvavého konfliktu v rokoch 1950 až 1953 dodnes neuzavreli mierovú dohodu a technicky sú stále vo vojnovom stave.