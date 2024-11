Chýba mu lopta, teší sa na ihrisko. Návrat dôležitého obrancu Slovana sa blíži

BRATISLAVA. Rakúsky futbalista Kevin Wimmer sa pravdepodobne po zranení vráti do zostavy Slovana Bratislava po novembrovej reprezentačnej prestávke. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Podľa vlastných slov by sa mohol k skupinovému tréningu vrátiť už tento víkend a do súťažného kolotoča v najbližšom zápase v Košiciach, ktorý je na programe v piatok 22. novembra.

"Neskutočne sa teším späť na ihrisko, do zápasov. Lopta mi už veľmi chýbala, rovnako ten pocit, keď trénujete s celým tímom, a nielen individuálne.

Verím, že všetko pôjde dobre a bez bolestí. Ideálny plán je, že by som sa mohol vrátiť už v Košiciach, no uvidíme, ako sa to bude vyvíjať," uviedol 32-ročný stopér.

