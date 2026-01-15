Odohral len tri zápasy, no zaujal. Košice predĺžili zmluvu s brankárom

Maciej Kevin Dabrowski
Maciej Kevin Dabrowski (Autor: Facebook/FC Košice - oficiálna stránka)
TASR|15. jan 2026 o 17:53
Dabrowski prišiel do Košíc v novembri.

Poľský futbalový brankár Kevin Maciej Dabrowski bude aj v jarnej časti sezóny 2025/2026 pôsobiť v FC Košice.

S vedením účastníka Niké ligy sa dohodol na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny s možnosťou predĺženia. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Dabrowski prišiel do Košíc v novembri a odvtedy zaň odchytal tri zápasy v Niké lige. Košičania v nich remizovali s Ružomberkom (1:1) a zdolali Slovan Bratislava (2:0) a Komárno (2:1).

Dvadsaťsedemročný Dabrowski podpísal prvú zmluvu v Košiciach s platnosťou do konca januára 2026, keďže pôvodne mal namierené do USA.

Výkonmi si však vypýtal záujem klubu o pokračovanie spolupráce, ktorá bude trvať minimálne do 30. júna 2026 s opciou na ďalšiu sezónu.

„V záverečných zápasoch prvej polovice sezóny ukázal, že dokáže tímu pomôcť. Výborne sa adaptoval na klubovú kultúru a prirodzene si získal miesto v rodine FC Košice. Vďaka solídnym skúsenostiam je silná a pozitívna osobnosť, ktorá tieto vlastnosti ochotne prenáša aj do kabíny.

Sme presvedčení, že bude pokračovať v dobrej forme, ktorú predvádza od svojho príchodu do klubu,“ povedal športový riaditeľ FC Košice Terry Westley.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

