Odohral len tri zápasy, no zaujal. Košice predĺžili zmluvu s brankárom

Poľský futbalový brankár Kevin Maciej Dabrowski bude aj v jarnej časti sezóny 2025/2026 pôsobiť v FC Košice.
S vedením účastníka Niké ligy sa dohodol na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny s možnosťou predĺženia. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Dabrowski prišiel do Košíc v novembri a odvtedy zaň odchytal tri zápasy v Niké lige. Košičania v nich remizovali s Ružomberkom (1:1) a zdolali Slovan Bratislava (2:0) a Komárno (2:1).
Dvadsaťsedemročný Dabrowski podpísal prvú zmluvu v Košiciach s platnosťou do konca januára 2026, keďže pôvodne mal namierené do USA.
Výkonmi si však vypýtal záujem klubu o pokračovanie spolupráce, ktorá bude trvať minimálne do 30. júna 2026 s opciou na ďalšiu sezónu.
„V záverečných zápasoch prvej polovice sezóny ukázal, že dokáže tímu pomôcť. Výborne sa adaptoval na klubovú kultúru a prirodzene si získal miesto v rodine FC Košice. Vďaka solídnym skúsenostiam je silná a pozitívna osobnosť, ktorá tieto vlastnosti ochotne prenáša aj do kabíny.
Sme presvedčení, že bude pokračovať v dobrej forme, ktorú predvádza od svojho príchodu do klubu,“ povedal športový riaditeľ FC Košice Terry Westley.