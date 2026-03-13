Chelsea si poistila služby svojho kapitána. Podpísal dlhoročnú zmluvu

Anglický futbalový klub Chelsea si upísal svojho kapitána Reecea Jamesa na ďalších šesť rokov.
Dvadsaťšesťročný pravý obranca je odchovanec klubu zo Stamford Bridge, v ktorom pôsobí od šiestich rokov.
James vyhral s Chelsea päť veľkých trofejí vrátane Ligy majstrov a dvakrát MS klubov. V jej drese nastúpil na 225 zápasov, strelil 16 gólov a na ďalších 31 prihral.
„Vždy som hovoril, že svoje najlepšie roky kariéry chcem stráviť tu a úprimne verím, že máme všetko potrebné, aby sme dokázali stavať na našich predchádzajúcich úspechoch,“ vyhlásil.
Chelsea v uplynulej sezóne vyhrala Konferenčnú ligu aj MS klubov, no v prebiehajúcej sa nedokázala skutočne zapojiť do boja o ligový titul.
V Premier League jej patrí piate miesto a v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov prehrala s Parížom Saint-Germain vysoko 2:5. Informovala agentúra AFP.