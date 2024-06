Bol legendou Spartaka Trnava. Zomrel niekdajší československý reprezentant

Rodák z Dolnej Stredy prišiel do Trnavy zo Serede ako útočník, no tréner Anton Malatinský ho "prerobil" na stopéra.

Majerník vynikal dôrazom a bojovnosťou. Bol nekompromisný stopér s tvrdou strelou.

Zahral si v pamätnom semifinále Európskeho pohára majstrov proti slávnemu Ajaxu Amsterdam. V odvete sa zrazil so slávnym Johanom Cruyffom, ktorý potom tri mesiace laboroval.

„Rýchly, silný na lopte a výborne technicky pripravený. Ak by vnikol do šestnástky, bolo by zle. Musel som ho preto zastaviť,“ pred dvomi rokmi spomínal v rozhovore pre Sportnet na odvetu z roku 1969, ktorú Spartak Trnava vyhral 2:0.