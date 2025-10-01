VIDEO: Mbappé stúpa v historickom poradí. V Lige majstrov nastrieľal už 60 gólov

ALMATY. Kylian Mbappé sa hetrikom podieľal na víťazstve Realu Madrid nad Kajratom Almaty 5:0 (1:0) v druhom kole ligovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2025/2026.
Skvelý francúzsky útočník najprv v 25. min z pokutového kopu otvoril skóre a v druhom polčase do 73. min pridal ďalšie dva góly španielskeho favorita.
V samom závere si vzali strelecké slovo aj jeho spoluhráči Francúz Eduardo Camavinga a Maročan Brahim Díaz.
Tréner "Los Blancos" Xabi Alonso pripomenul, že po zdrvujúcej prehre s mestským rivalom Atléticom (2:5) si jeho zverenci nemohli dovoliť ďalšie zakopnutie napriek tomu, že za súperom z Kazachstanu, ktorý v 3. predkole vyradil ŠK Slovan Bratislava, museli cestovať viac ako 7000 kilometrov.
"Potrebovali sme víťazný impulz. Nemali sme to jednoduché, ale máme Mbappého. Prakticky v každom zápase je dominantný v zakončení. Má našliapnuté na fantastickú sezónu," uviedol Alonso podľa webu Európskej futbalovej únie (UEFA).
VIDEO: Zostrih zápasu Kajrat Almaty - Real Madrid
Mbappého góly zavŕšené hetrikom mali poradové čísla 58, 59 a 60 v Lige majstrov. V tejto prestížnej štatistike sa dostal pred 57-gólového Nemca Thomasa Müllera a pred ním je už len päť futbalistov na čele so 140-gólovým Cristianom Ronaldom.
Nasledujú Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (105), Karim Benzema (90) a Raúl González (71). Mbappé je zároveň na čele kanonierov v aktuálnej sezóne LM s 5 gólmi, o jeden menej má Harry Kane z Bayernu Mníchov.
"Moja práca je gólmi pomáhať tímu k víťazstvám. Ak mám päť šancí, chcem streliť päť gólov. Stále verím, že to môže byť lepšie. Na to ma Real Madrid kúpil, aby som strieľal čo najviac gólov. Stále teda predo mnou zostáva úloha byť efektívnejší pred bránkou súpera," vravel Kylian Mbappé na webe UEFA.