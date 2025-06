Mladý turecký útočník nasmeroval Juventus k postupu: Najkrajší gól v kariére

Po stretnutí hovoril o svojom hetriku, no podľa oficiálnych štatistík strelil iba dva góly. Okrem postupu ho tešil aj gól na 3:1, ktorý považoval za najkrajší v kariére.

ATLANTA. Turecký futbalový útočník Kenan Yildiz mal významný podiel na triumfe Juventusu Turín nad marockým Wydadom 4:1 , ktorým si „stará dáma“ zabezpečila postup do vyraďovacej fázy MS klubov.

Juventus išiel do vedenia už v 6. minúte, keď Yildizovu strelu jemne tečoval obranca Abdelmounaim Boutouil, ktorému napokon pripísali vlastný gól. Yildiz sa do streleckej listiny zapísal v 16. minúte a hoci Thembinkosi Lorch znížil, znovu to bol turecký útočník, kto talianskemu tímu vrátil dvojgólový náskok.