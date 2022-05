Liverpool stále živí šancu na zisk štyroch trofejí. Všetko je možné, vraví Klopp

Domáci "svätci" sa ujali vedenia v 13. minúte po rotovanej strele Nathana Redmonda do pravého horného rohu Alissonovej bránky. Liverpool vyrovnal v 27. minúte zásluhou Takumiho Minamina. O triumfe "The Reds" rozhodol v 67. minúte hlavou Joel Matip.

Chceli sme bojovať o titul do posledného kola a to sa nám podarilo. Nebolo ľahké otočiť duel v Southamptone, no opäť sme potvrdili, že sa nikdy nevzdávame. Proti Wolves dáme do toho všetko.

Ak chcu zverenci trénera Jürgena Kloppa získať anglický titul, musia zdolať doma Wolverhampton a Manchester City nesmie bodovať naplno proti Aston Ville. "Som realista a neočakávam, že náš rival doma nezíska všetky body, no vo futbale je možné všetko, je to nevyspytateľná hra.

Po vyvrcholení najvyššej anglickej súťaže začne pripravovať mužstvo na finále Ligy majstrov proti Realu Madrid (28. mája na Stade de France v Paríži). Podľa Kloppa je veľká výhoda, že má široký káder a môže rotovať hráčov.

"Počas mojej trénerskej kariéry som nemal nikdy k dispozícii takú silnú skupinu hráčov. Tlačia sa do základnej jedenástky, navzájom sa posúvajú.

Ak by dnes hrali všetci, ktorí absolvovali náročných 120 minút finále FA Cupu proti Chelsea a nevyšlo by to, zodpovedný by som bol ja. Teší ma, že sme to v Southamptone zvládli aj bez viacerých opôr."

Penzum práce odviedol James Milner, ktorý aj vo veku 36 rokov dokazuje, že je pre Liverpool stále platný hráč. "Za výkon v druhom polčase sme si víťazstvo zaslúžili. Vypracovali sme si veľa šancí a o osude zápasu sme mohli rozhodnúť už skôr.

Nech sa už táto sezóna skončí akokoľvek, chalani môžu byť na seba hrdí, pretože odviedli skvelú robotu," zdôraznil skúsený stredopoliar.