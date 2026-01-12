Vyskúšal si Portugalsko aj Turecko. Český reprezentant sa vracia do Slavie

12. jan 2026 o 20:20
Podpísal zmluvu na tri a pol roka.

Český futbalista David Jurásek sa po dva a pol roku vrátil do Slavie Praha. Podľa portálu Transfermarkt.com sa český klub dohodol s Benficou Lisabon na prestupovej čiastke tri milióny eur.

Pražský klub v pondelok na svojom webe informoval, že Jurásek podpísal v Edene zmluvu na tri a pol roka.

„Slavia bola pre mňa vždy špeciálnym miestom. Vyrástol som tu ako hráč aj človek a návrat beriem ako veľkú motiváciu. Mám radosť, že som späť v prostredí, ktoré poznám. Teším sa na prácu s tímom a na atmosféru na štadióne. Urobím maximum pre to, aby som bol pre Slaviu platný a pomohol jej v jarnej časti sezóny aj neskôr,“ povedal Jurásek pre klubový web.

Dvadsaťpäťročný reprezentačný ľavý obranca či krídelník v aktuálnom ročníku hosťoval v tíme Besiktas Istanbul.

V najvyššej tureckej súťaži zasiahol do desiatich duelov, pričom jeden štart si pripísal v pohári a ďalších šesť v predkolách Európskej ligy a Konferenčnej ligy. Predtým bol na hosťovaní aj v nemeckom Hoffenheime.

„David je hráč, ktorý Slaviu veľmi dobre pozná, a my veľmi dobre poznáme jeho kvality. V minulosti opakovane ukázal, že dokáže byť rozdielový smerom do ofenzívy, z čoho môžu výrazne ťažiť aj naši útočníci.

Zahraničné skúsenosti ho posunuli ďalej a veríme, že je vo fáze kariéry, keď môže okamžite priniesť kvalitu a zároveň zvýšiť konkurenciu na ľavej strane ihriska,“ vyjadril sa športový riaditeľ „zošívaných“ Přemysl Kovář.

