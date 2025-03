Za Slovensko odohral 112 zápasov. Kucka ukončil reprezentačnú kariéru: Bolo mi cťou

V poradí strelcov je so 14 gólmi na šiestom mieste spoločne s Miroslavom Karhanom a Marekom Mintálom.

Do pamätí fanúšikov sa zapísalo jeho oslavné salto po góle do siete Ikera Casillasa v kvalifikácii o postup na ME 2016 v žilinskom stretnutí proti Španielsku.

"S reprezentačným dresom sa lúči legenda," uviedol SFZ a pripomenul, že slovenským fanúšikovia sa môžu s hráčom rozlúčiť počas zápasu play-off o postup do B-divízie Ligy národov proti Slovinsku, ktorý je na programe 20. marca na Tehelnom poli.