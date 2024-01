Slovenský Ronaldo? Juraj Kucka je výnimočný zjav. Pomáha mu jedna vec

Kucku označil za kľúčového hráča tímu. Zaslúžil by si podľa neho cenu pre najlepšieho futbalistu Slovenska.

„Bude mať 37 rokov, no jeho výkony v reprezentácii a u nás v Slovane boli fantastické. Pre mňa je to futbalista roka. Za to, čo predviedol v národnom mužstve. Nikdy nebol tak vysoko docenený, ale podľa mňa by si to tento rok zaslúžil,“ dodal.